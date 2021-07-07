Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MUĞLA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Zanlıların adliyeye getirilişi Muğla 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, 3 adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan K.A. (22) ile S.K'nin (21) üst, iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Altın Gözaltı 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a