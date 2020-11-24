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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

MUĞLA - Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

- Datça adliyesi - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Muğla 'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça'ya uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen E.A. ile U.B. (21), A.D. (27), M.T. (23) ve E.E. (27) yakalandı. Aramada E.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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