MUĞLA - Uçurumdan düşen kadını itfaiyeciler kurtardı
- Kurtarılan kadının sedye ile ambulansa taşınması Muğla 'da uçurumdan düşen kadını itfaiyeciler kurtardıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde 20 metrelik uçurumdan düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Yeşilköy Mahallesi İnişdibi mevkiinde arkadaşı ile oturan kadın, dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan düştü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Halat düzenekleri kurup yaralının yanına inen itfaiyecilerin çalışması yaklaşık bir saat sürdü.Sedyeyle çıkarılan kadın, ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen kadının tedavisi sürüyor.
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