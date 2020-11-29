MUĞLA - Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
- İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışması - Sürücünün halatla yukarı taşınması Muğla 'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı.Serdar Ahmetoğlu yönetimindeki 34 KC 4357 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Vericiler mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Halat yardımıyla yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan otomobilin yanına inen ekipler, Ahmetoğlu'nu araçtan kurtardı.İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmetoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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