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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk

MUĞLA - Turizm merkezlerinin sahillerinde yoğunluk

- Marmaris Belediyesi Halk Plajı'ndan detaylarMUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla 'nın sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı.Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Muğla 'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi.Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda zaman geçirenlerden bazıları su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek adrenalin keyfi yaşadı.

Koronavirüs İçmeler Su Sporları Adrenalin 

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