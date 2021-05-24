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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

MUĞLA - Turizm merkezlerinin sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

- Bodrum ilçesi - Sahilde yürüyüş yapanlar - Denizde yüzenler ve kumsalda güneşlenenler - Kıyıda oynayan çocuklar - Kumbahçe ve Paşatarlası PlajıANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla 'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu. - Muğla Muğla 'nın turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Bodrum ile Datça'da plajlarda hareketlilik yaşanıyor.Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe Plajı ile marina caddesinde vatandaşlar ile turistler denize girip, güzel havanın keyfini çıkardı.Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Çalış plajlarında da vatandaşlar ve turistler yoğunluk oluşturdu. Macera tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme fırsatı buldu.Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Muğla genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerine devam ediyor.

Koronavirüs İçmeler Yamaç Paraşütü Salda 

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