MUĞLA - Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

- Olay yeri - Kazada hurdaya dönen araç - Hayatını kaybedenlerin yerde yatan cansız bedenleri - Alınan güvenlik önlemleri Muğla 'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.Kaş - Fethiye sahil yolunun Eşen Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.
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