MUĞLA - Tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü (2)

- Tır ile otomobilin çarpışması - Kaza mahallinden genel görünüm - Kazada hurdaya dönen araç - Otomobilden cesetlerin alınması - Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri - Alınan güvenlik önlemleriHAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla Kaş - Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Kazada, Serter ile otomobildeki Ümmühan (29), Emir (10) ve Savaş Alaca (34), Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü, üzüntü yaşadı.Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Yabancı plakalı tırın şoförü Z.M. gözaltına alındı.
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