MUĞLA - Teknelerden 2 milyon 237 bin litre atık su toplandı
- Gökova Körfezi'nin havadan drone ile görüntülenmesi - Körfezdeki tekneler - Teknelerden atıkların alınması - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla 'da teknelerden 2 milyon 237 bin litre atık su toplandıMUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesince yılın başından bu yana teknelerden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su toplandı.Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su toplandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, mavi sularda 6 tekne, 2 atık alım merkeziyle, deniz araçlarından atık toplandığını bildirdi.Atıkların kıyıdaki tesislere getirilerek bertaraf edildiğini belirten Gürün, " Muğla , Akdeniz'e kıyısı olan 9 ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahip. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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