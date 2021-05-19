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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

MUĞLA - Tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

- Ekiplerin tefecilik yaptığı öne sürülen zanlının evinde arama yapması Muğla 'da tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, maddi sıkıntılarından faydalanarak borçlandırdığı vatandaşların arsa ve mülklerini haksız yolla üstüne geçirdiği iddia edilen F.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde ve iş yerinde, 24 çek, 61 senet, 10 borç karşılığı satış sözleşmesi ile müştekilere ait 2 rehin sözleşmesi ele geçirildi.F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Satış Sözleşmesi Rehin Akalan Tefecilik 

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