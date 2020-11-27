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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Bodrum Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilmesi Muğla 'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildiMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Muğla merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek miktarda faizle borç verip, zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Muğla , İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 24 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluları gösteren ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirilmişti.

Akalan Tefecilik Trol 

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