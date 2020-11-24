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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

MUĞLA - Tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

- Operasyonda ele geçirilen borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluları gösteren ajanda ve paraların emniyet müdürlüğünde sergilenmesiMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek miktarda faizle borç verip, zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı. Muğla , İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluları gösteren ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti kapsamında tefecilik yapma" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Akalan Tefecilik Emniyet Müdürlüğü 

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