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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu (2)

MUĞLA - Şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu (2)

- Yaralı polisin ambulanstan sedye ile taşınarak hastaneye götürülmesi - Acil servis önün Muğla 'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurdu.Bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı.Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yaralı polisler Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmada 3 şüpheli kısa süren kovalamaca sonrası silahlarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da şehidin bulunduğu özel hastaneye gelerek bilgi aldı.Hastane bahçesinde bekleyen şehidin mesai arkadaşları ile yakınları üzüntü yaşadı.Ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerindeki incelemeler devam ediyor. Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il dışından geldikleri tespit edilen zanlıların silah kaçakçılığı şüphesiyle 17.30 sularında emniyet güçlerince takip edildikleri bildirildi.

Polis Memuru Silahlı Saldırı Silah Kaçakçılığı Yazılı Açıklama Polis Ekipleri 

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