MUĞLA - Sokaklar sessizliğe büründü

- Bodrum limanı (Drone) - Bodrum ilçe merkezi (Drone) - Boş cadde ve sokaklardan görüntüler - Polis ekiplerinin denetimleriAntalya, Muğla , Isparta ve Burdur'da sokaklar sessizliğe büründüANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla , Isparta ve Burdur'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.Antalya'da yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kazım Özalp Caddesi sessizliğe büründü.Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü. - Muğla Muğla 'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere önemli meydan ve alanlar boşaldı.Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü. - BurdurBurdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kenttin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.İçişleri Bakanlığının Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik yaşandı.Polis ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde denetimler yaptı, dışarıda görülen bazı vatandaşlar ikametlerine yönlendirildi. - IspartaIsparta'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.
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