Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

MUĞLA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor



: - Fethiye şehir merkezindeki sessizlikANTALYA (AA) - Antalya, Muğla , Isparta ve Burdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığının Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.
Antalya'da, başta alışveriş merkezleri olmak üzere mağaza, restoran, kuaför ve diğer işletmeler kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla iş yerlerinin önündeki masa ve sandalye gibi eşyalarını içeri alarak kepenklerini indirdi. Polis ekipleri de esnafı işyerlerini kapatmaları için uyardı.Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar ve Güllük caddeleri sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kent merkezinde önlem aldı.Kentte, kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. - Muğla Muğla 'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere önemli meydan ve alanlar boşaldı.Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İnsanların yoğun olduğu sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü. - IspartaIsparta'da da saatler 20.00'yi gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında uygulanan yasakla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleri sessiz kaldı.Marketler, alışveriş merkezleri ve berberler kapanırken polis ekipleri, sokakta denetim yaptı. Ekipler araçlardan hoparlörle, kısıtlama hakkında bilgilendirmede bulundu. - BurdurBurdur'da da cadde ve sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı.Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gazi ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri yaya ve araç devriyelerini sıklaştırdı.

Alışveriş Jandarma Sparta Bisiklet Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement