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Muğla Seydikemer’de halk yangınlara karşı seferber oldu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla Seydikemer’de halk yangınlara karşı seferber oldu

Muğla Seydikemer’de halk yangınlara karşı seferber oldu

HER TARAFI DUMAN KAPLAMASI

Orman Yangınları Orman Yangını Söndürme Yangın Devam Eden Yangınlar Orman Yangını 

-GENEL VE DETAYLAR
-TOPLANAN KALABALIK

( MUĞLA )- Sert rüzgarın etkisi ile yangın büyük bir alana yayıldı MUĞLA

- Muğla’da 7 gün önce başlayan orman yangınlarına karşı resmi ve sivil ekiplerin yanı sıra halk da seferber oldu. Dün akşam saatlerinde Seydikemer Çatakdere Bölgesi’nde yeniden başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüyüp her tarafı sardı. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Muğla’da bir haftadır devam eden yangınlarda itfaiye ve orman yangını söndürme ekipleri il genelinde aynı anda 7-8 yerde birden çıkan yangınlara karşı mücadele verirken, duyarlı vatandaşlar da ekiplere destek vermek için seferber oluyor. Gece Seydikemer Çatakdere bölgesinde yeniden başlayan yangın sert rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayıldı. Karadan müdahalenin oldukça güç olduğu yangında alevler havadan müdahale ile söndürülmeye çalışıldı. Yangın nedeniyle köy boşaltılırken 3 gündür devam eden bölgedeki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. (MY-İK-
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