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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

MUĞLA - Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

- Kaza yeri - Devrilen traktör - İtfaiye, jandarma ve vatandaşlar Muğla 'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.Atay Turan idaresindeki 48 ND 674 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi Karahallı mevkisinde şarampole devrildi.Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince, uğraşlar sonucu kurtarılan yaralı sürücü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Devrilen traktör ve römork çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma Sağlık Ekipleri 

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