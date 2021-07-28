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MUĞLA - 'Sakin Kent' Akyaka’da 'Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği' etkinliği yapıldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - 'Sakin Kent' Akyaka’da 'Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği' etkinliği yapıldı

MUĞLA - 'Sakin Kent' Akyaka’da 'Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği' etkinliği yapıldı

MUĞLA - "Sakin Kent" Akyaka’da "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği yapıldı - Etkinliğin düzenlendiği alan - Mıntıka temizliği yapan gönüllü - Milli sörfçü Bilge Öztürk'ün konuşması"Sakin Kent" Akyaka’da "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.
Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığının önderliğinde, Ula Belediyesi ile gönüllülerin desteğiyle "Emret komutanım Akyaka mıntıka temizliği" etkinliği düzenlendi.
Milli sörfçü Bilge Öztürk ile yaklaşık 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte, Akçapınar mevkisindeki çöpler toplandı.Öztürk, gazetecilere, gönüllüler olarak başladıkları kampanyayla ağaç diplerindeki izmarite kadar temizlik yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Çevre Temizliği 

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