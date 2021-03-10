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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

- Plastik fabrikasının bahçesinin yanma anı - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Muğla 'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının bahçesindeki kasalar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Fabrikada çalışan işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.Yangın hasara neden oldu.

Fabrika Salar Plastik Fabrikası 

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