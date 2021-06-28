MUĞLA - Pakdemirli, Marmaris'teki yangında şehit olan Hasdemir'in cenaze törenine katıldı
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınlarına taziye dileklerini iletmesi - Cenaze namazına katılanlar - Bakan Bekir Pakdemirli'nin şehit yakınının elinden tutarak getirmesi - Şehidin özgeçmişinin okunması - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması - Cenazenin taşınması - Pakdemirli'nin cenaze tabutunun taşınmasına yardım etmesi - Cenazenin araca konmasıMUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'deki cenaze törenine katıldı.
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