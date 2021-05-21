MUĞLA - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

- İtfaiye ekiplerinin yaralıyı kurtarma çalışması Muğla 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Orçun Bakırköy idaresindeki 16 CDK 21 plakalı otomobil, Bodrum - Milas kara yolu Meşelik Kavşağı'nda Sayım Aksu'nun kullandığı 10 AEB 271 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Kazada otomobilin sürücüsü Bakırköy ile araçtaki Ziya Baraz, Tuğçe Çankıran ve Ebru Bilgeer yaralandı.Sıkıştıkları otomobilden ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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