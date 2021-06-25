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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi

MUĞLA - Otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi

- Narkotik köpeğinin tepki verdiği çantada yapılan arama - Bulunan uyuşturucu Muğla 'da otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde otobüs yolcusunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar bulundu.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince otogarda, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle gelen şüpheli O.K'nin çantasında "dedektör köpek" yardımıyla arama yapıldı.Çantada 2 paket halinde 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Köpek Gözaltı Yolcu Otobüsü Dedektör Köpek 

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