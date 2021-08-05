Muğla orman yangınlarında son durum



- Muğla Bölgesinde 29 Temmuz’da başlayan orman yangınlarından Marmaris, Milas, Kavaklıdere ve Köyceğiz yangınları devam ederken, Bodrum ve Seydikemer ilçelerindeki yangınlar kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Marmaris’te Turunç, Orhaniye ve Turunç bölgesinde, Milas büyük yangını Fesleğen ve Ören’in ormanlık alanında, Milas Kıyıkışlacık yangını kısmen kontrol altında, Köyceğiz yangını Akköprü bölgesi istikametinde devam ediyor. Kavaklıdere ilçesindeki yangın Menteşe ilçesi sınırlarına sıçradı ve bu bölgede devam ediyor. Seydikemer ve Bodrum orman yangınları ise kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. (BT-Y)

