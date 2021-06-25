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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Orman ve makilik alanda yangın başladı

MUĞLA - Orman ve makilik alanda yangın başladı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangın helikopterinin yangının çıktığı alana su taşıması - Yanan alanOrman ve makilik alanda yangın başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde ormanlık ve makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisinde Dalaman Açık Cezavevi yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ormanlı Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi 

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