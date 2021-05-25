Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbest

MUĞLA - Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbest

- Fethiye Adalet Sarayı - Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşiOrganize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbestMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan Fethiye Adliyesine sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis ekipleri 23 Mayıs'ta, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'nde kiraladığı villada kaldığını belirlemiş, Atilla Peker ile koruması olduğu belirtilen Yunus O'yu gözaltına almıştı.Atilla Peker'in aracında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Yurt Dışı Ruhsatsız Silah Suç Örgütü Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement