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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

MUĞLA - Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

- Ekiplerin düzenlediği operasyonda ele geçirilen tabanca, şarjör ve mermiler - Ele geçirilen tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler ile balistik yelek fotoğrafları Muğla 'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 17 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 750 mermi, 258 av tüfeği fişeği, balistik yelek, 4 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi kentlerde de bağlantılarının olduğu belirlenen zanlıların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
Operasyon sürüyor.

Uyuşturucu Balistik Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca Nitelik 

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