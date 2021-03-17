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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'nın turizm merkezlerinde 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' yapıldı

Muğla'nın turizm merkezlerinde 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' yapıldı

Muğla 'nın turizm merkezlerinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı - Polis ekiplerinin iş yerlerinde yaptığı denetimler Muğla 'nın turizm merkezlerinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.Menteşe ilçesinde polis, zabıta, sağlık ve bekçilerden oluşan ekipler, maske, mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirildi.
Zaman zaman polis araçlarından uyarı anonsları yapıldı.Kente girişlerdeki uygulama noktalarında da denetimler artırıldı.Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte yaptığı kontrollerde, HES Kodu sorgulaması da yapıldı.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, belediye, emniyet, jandarma ve kurum yetkilileri ile ilçenin yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarında denetim gerçekleştirdi. İşletmeler ve vatandaşlara kurallar hatırlatıldı.İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri meydan, sahil ve plajlarda denetimlerde bulundu.Fethiye'de Kaymakam Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid - 19 tedbirlerini denetledi.Bekçi ve polisler, sahilde toplu oturan sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladı.Kaymakam Fırat, gazetecilere, gün boyu tüm mahallelerde denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Bodrum'da belediye ekipleri sahil kenarında yoğunluk oluşturan araç sahiplerine zaman zaman uyarılarda bulundu. Torba ve Güvercinlik uygulama noktalarında da ilçeye gelen araçlar durdurularak denetim gerçekleştirildi.
Sahilde bulunanlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan ekipler, drone ile de havadan denetim yaptı.

Koronavirüs Jandarma Emniyet Müdürlüğü Zabıta Polis Ekipleri 

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