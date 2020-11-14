Muğla’nın sazlıkları teker teker yanıyor

-Köyceğiz sazlık alan yangın detay



( MUĞLA )- Muğla’nın Marmaris, Ula Akyaka ve Köyceğiz’deki sazlık alanlarda çıkan yangınlardan Köyceğiz haricindeki sazlık yangınları kontrol altına alındı. MUĞLA



- Muğla’da önce Ula Akyaka Mahallesindeki sazlıkta başlayan yangının ardından Köyceğiz’de 3 bölgede Delta Plajı yanındaki sazlıklar yanmaya başladı.

Son olarak Marmaris Turgut Mahallesi sahilindeki sazlık alanda yangın çıktı. Ula’nın Akyaka Mahallesinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın uzun süre bölgenin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemedi. Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman arozözlerinin bataklık dışında yangının önünü kesti ve söndürüldü. Akyaka’daki sazlık yangınında yaklaşık 10 dönüm alan yandı. Akyaka’daki sazlık alanda yangın devam ederken Köyceğiz’de üç bölgede birden sazlık yangını çıktı. Delta plajı yanı, Hamitköy yol kenarı ve Hamitköy deniz kenarında başlayan sazlık yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi halen devam ediyor. Çöplük yangını gibi için için yanan alanda tehlike bulunmadığı açıklandı. Son olarak Marmaris Turgut Mahallesi sahilindeki sazlıklarda başlayan yangın Büyükşehir Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Akyaka ve Marmaris’teki yangınlarda soğutma çalışmaları sürerken, Köyceğiz’deki sazlık yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sazlık yangınlarının temizlik için yakılan ateşlerden çıktığı tahmin ediliyor. (BT-Y)



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