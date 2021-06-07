Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi'yle daha temiz



- 106 plajıyla ülkemizin en fazla mavi bayrak plajlı 2’inci şehri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi, 7 atık alım teknesiyle denizleri temizlemeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 11 bin 740 tekneden 8 milyon 418 bin 385 kilogram evsel atık topladı. Mavi yolculuğu uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu 7 “Atık Alım Teknesi” ile rutin olarak temizleniyor. 11 Bin 740 tekne hizmet verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında 7 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek ve Akyaka’da bulunan atık alım merkezinde topluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 11 bin 740 tekneye hizmet verirken bu teknelerden 8 milyon 418 bin 385 kilogram evsel atık, 7 milyon 487 bin 213 litre pis su,34 bin 988 litre sintine, 8 bin 866 litre atık yağ topladı. Ekipler ayrıca denizden kıyıya vuran 141 bin 972 kilogram atık alındı. 6 Ayda 245 Bin 793 Litre pis su toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2021 yılının 6 aylık döneminde 210 adet tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen teknelerden 245 bin 793 litre pis su, 27 bin 805 kilogram katı atık, bin 498 litre atık yağ, bin 42 litre sintine topladı. Ekipler ayrıca denizden kıyıya vuran 537 kilogram atığı topladı. Başkan Gürün; “Denizlerimizi koruyor çevreye saygılı bir şehir için çalışıyoruz” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğlamız doğası ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra mavi ve yeşilin birleştiği dantel gibi işlenmiş koylara sahip. Muğla’mızın kıyı uzunluğu Akdeniz’de kıyısı olan 9 ülkeden daha uzun. 106 mavi bayraklı plajımız ile ülkemizin en fazla mavi bayrak sahibi 2. şehriyiz. Bu plajlarımızı korumak ve sayısını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göcek ve Akyaka’da atık alım merkezlerimiz ve 7 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Muğlamızı mavi ve yeşili koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz” dedi.



