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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor (4)

MUĞLA - Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor (4)

- Yangın söndürme helikopterinin soğutma çalışması - Yükselen dumanlar - AA Bodrum Muhabiri Ali Ballı'nın anonsuGÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor - Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılma riskine karşı evlere yakın alanlarda arazözler bekletiliyorDETAYLAR EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuluyor.Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı arazözler evlere yakın alanlarda tedbir amaçlı bekletiliyor.

İlk Müdahale Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi 

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