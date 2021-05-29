MUĞLA - Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor (4)
- Yangın söndürme helikopterinin soğutma çalışması - Yükselen dumanlar - AA Bodrum Muhabiri Ali Ballı'nın anonsuGÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor - Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılma riskine karşı evlere yakın alanlarda arazözler bekletiliyorDETAYLAR EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuluyor.Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı arazözler evlere yakın alanlarda tedbir amaçlı bekletiliyor.
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