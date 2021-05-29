MUĞLA - Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor (3)
- Çökertme Mahallesi'nde çıkan orman yangını - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Yangın söndürme helikopterlerinin müdahaleleriMilas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalede bulunuluyor.
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