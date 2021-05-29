MUĞLA - Milas'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
- Orman yangını hava çekimi - Yangına müdahale - Ekiplerin çalışması - Hava araçlarının çalışmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı. - Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yangının söndürüldüğünü duyurduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Milas'ta çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.
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