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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Milas'ta orman yangını çıktı

MUĞLA - Milas'ta orman yangını çıktı

- Yangın çıkan alanın görüntüsü - Helikopterle yangına müdahale edilmesi Muğla 'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı - Yangın söndürme uçağı ve 5 helikopterle havadan müdahale edilen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.Alatepe Mahallesi'nde sarp bir bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Müdürlük bünyesindeki uçak ve 5 helikopter ile yangına havadan müdahale ediliyor. Orman işçileri, arazözlerle bölgeye ulaşmaya çalışıyor.Yangının kontrol altına alabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

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