MUĞLA - Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
- İtfaiyenin söndürme çalışmaları Muğla 'da çıkan orman yangını söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye iki yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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