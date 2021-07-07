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MUĞLA - Menteşe'de ev yangını
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Menteşe'de ev yangını

MUĞLA - Menteşe'de ev yangını

- Menteşe'de çıkan ev yangını - Yanan evden yükselen dumanlar - İtfaiye aracının olay yerinde beklemesi - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Muğla 'da 2 müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.Şeyh Mahallesi Yusuf Efendi Sokak'taki Hatice Celesun'un ikamet ettiği 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Raşit Taşkıran'ın oturduğu eve de sıçradı.Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki dar sokaklar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Dar Sokaklar Ev Yangını Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Yükselen 

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