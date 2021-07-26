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MUĞLA - Marmaris'te zeytinyağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te zeytinyağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA - Marmaris'te zeytinyağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

- Narkotik köpeği ile yapılan arama - Zeytin yağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucuMarmaris'te zeytin yağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla ’nın Marmaris ilçesinde, boş zeytin yağı tenekesine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, ilçe otogarında durumundan şüphelendikleri F.K'yi (43) durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, şüphelinin yanındaki boş zeytin yağı tenekelerinde bir miktar esrar ele geçirildi.Hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.

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