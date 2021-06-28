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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi

MUĞLA - Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi

- Yanan alanın denizden görüntüleriMarmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi.Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 11 helikopter, onlarca arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle itfaiye erinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.Doğa harikası bölgede adete kara bir leke olarak beliren yanan alan denizden görüntülendi. Denizden bakıldığında alevlerin beş yıldızlı otellerin bulunduğu alana az bir mesafe kala kontrol altına alındığı dikkati çekti.Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan ve yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilk müdahaleyi yapan Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34), rüzgarın ters dönmesiyle alevler arasında kalarak hayatını kaybetmişti.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanın en kısa sürede ağaçlandırılacağını açıklamıştı.

İlk Müdahale Yıldızlı İtfaiye Eri Helikopter Orman İşçisi 

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