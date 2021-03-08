Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü

MUĞLA - Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü

- Polislerin yaşlı çifti evden almaları - Polislerin yaşlı çift hastaneye getirmeleri - Polislerin yaşlı çift geri eve götürmesiMarmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid - 19 aşısı için hastaneye götürdüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kimseleri olmayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ile eşi 74 yaşındaki Fahriye Tezcan, Kovid - 19 aşısı yapılması için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.Aşı olmak için randevuları alınan Tezcan çifti, Marmaris Emniyet Müdürlüğü personeli kadın polisler tarafından evlerinden alındı.Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Tezcan çifti, aşı yapılmasının ardından yaklaşık yarım saat hastanede müşahede altında tutulduktan sonra kadın polisler tarafından evlerine bırakıldı.Çift, kendilerine yardım eden kadın polislere ve sağlanan imkandan dolayı devlete teşekkür etti. - Polisler 500 karanfil dağıttıÖte yandan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
19 Mayıs Gençlik Meydanı, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Atatürk Meydanı'nda görev yapan ekipler, çiçek verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hastane Kadın Polis Polis Ekipleri Yaşlı Çift Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı