MUĞLA - Marmaris'te dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı
: - Sahildeki umuma açık tesislerin dezenfekte edilmesi - Çocuk parklarının dezenfekte edilmesi - Yürüyüş yolu ve caddelerin dezenfekte edilmesi - Otobüs duraklarının dezenfekte edilmesiTurizm merkezi Marmaris'te dezenfeksiyon çalışmaları artırıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.Belediye ekipleri sokakları, meydanları, çocuk parklarını oturma gruplarını, çöp konteynerlerini ve kamuya açık alanları ilaçlı suyla yıkadı.Yapılan ilaçlamayla dezenfeksiyon işlemi tamamlandı.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, Marmaris Belediyesi olarak kentin temizliğine büyük önem verdiklerini söyledi.
Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Oktay, şu ifadeleri kullandı:"24 saat çalışan 6 ekip kurduk. Parklar, ibadethaneler, kamu binaları, ATM'ler gibi alanları ilaçlamayı sürdüren ekipler, ayrıca rutin olarak gerçekleştirdikleri cadde ve sokak yıkama sayısını zaten artırmıştı. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Bu günleri hep birlikte kurallara uyarak daha kolay atlatacağız."
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