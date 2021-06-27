MUĞLA - Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı

- Yanan yatlardan görüntüMarmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde tamir ve bakım için çekek yerinde bulunan 4 yat çıkan yangında hasar gördü.Bozburun Mahallesi'nde bir çekek yerindeki 35 metrelik bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yakındaki diğer 3 yata da sıçradı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden yaptığı müdahaleyle yangın söndürdü.Yangında 2 yat tamamen, 2 yat ise kısmen yandı.Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.
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