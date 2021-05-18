MUĞLA - Marmaris sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
- Marmaris Belediyesi Halk Plajı - Denize giren ve güneşlenen insanlar - Sahil yürüyüş yolunda yürüyen insanlar Muğla 'nın sahillerinde hareketlilik yaşanıyorMUĞLA - Muğla 'nın turistik ilçeleri Marmaris, Fethiye, Bodrum ile Datça'da plajlarda hareketlilik yaşandı.Bodrum ilçesinin Paşatarlası, Kumbahçe Plajı ile marina caddesinde vatandaşlar ile turistler denize girip, güzel havanın keyfini çıkardı. Fethiye ilçesinde de Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de yoğunluk oluştu.Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Muğla genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerine devam ediyor.
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