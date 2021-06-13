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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan atölye - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangın helikopterinin yangına müdahelesi - Söndürme helikopterinin de müdahale ettiği Fethiye ilçesindeki yangında, bir itfaiye eri dumandan etkilendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü.Çatalarık Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Hızla yayılan ve atölyeyi tamamen saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.Bölgeye Fethiye ve Seydikemer'den itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın, yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Hastane İtfaiye Eri Helikopter Yangına Müdahale 

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