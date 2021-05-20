MUĞLA - Lüks yat "Dream" Datça'ya geldi - Dream isimli Lüks yat'ın Datça Limanı açıklarında bekleyişiLüks yat "Dream" Datça'ya geldiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryat ilgi gördü.Malta bayraklı motoryat, 106 metre uzunluğu ve 16 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilen ve yolcu gemisi olarak kullanılan motoryatın, modernize edildikten sonra yeniden denize indirildiği kaydedildi."Dream" adlı lüks yatın bir süre daha Muğla kıyılarında olacağı bildirildi.
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