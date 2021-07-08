MUĞLA - Kuyuda düşen kedi yavrusu kurtarıldı

- Kedi yavrusunun kurtarılması Muğla 'da kuyuda düşen kedi yavrusu kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı.Bahçelievler Mahallesi'nde, bir kuyunun içinde yavru kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.Adrese gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 metrelik kuyudan ip yardımıyla yavru kediyi kurtardı.
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