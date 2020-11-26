Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

MUĞLA - Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

- Polis ekiplerinin uyarıları ve denetimleri - Polis aracından anons yapılması Muğla 'da Kovid - 19 tedbirleri denetimi yapıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'da kurulan halk pazarında ve şehir girişlerinde yen tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında polis ve bekçilerden oluşan ekipler, maske, mesafe ve temizlik denetimi yaptı. Pazar yerinin girişi ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi.Çevredeki parklarda da önlem alan ekipler, bu bölgedeki banklara kimsenin oturmaması için önlem aldı.Polis ekipleri ve bekçiler pazarcı esnafı ile vatandaşları maske, mesafe, hijyen konusunda sıklıkla uyardı.Polis otosundan da zaman zaman kurallara uymayanların cezalandırılacağına dair uyarı anonsları yapıldı. - Şehir girişlerinde sıkı denetim Muğla kent merkezi ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlarda bulunan uygulama noktalarında da denetimler artırıldı.Jandarma ve polis ekiplerin birlikte yaptığı kontrollerde, ateş ölçümü yapılan sürücü ve yolcular gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Şehirlerarası çalışan otobüslerde ise yolcuların "HES Kodu" sorgulaması yapıldı.

Pazarcı Koronavirüs Pazarcı Esnafı Polis Ekipleri Halk Pazarı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement