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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla kırmızıya döndü, Bodrum'da plaj ve sokaklar boş kaldı

Muğla kırmızıya döndü, Bodrum'da plaj ve sokaklar boş kaldı

Bodrum'dan genel, detay

Yabancı Turist 

-drone görüntüleri Bodrum'dan

( MUĞLA - DRONE) MUĞLA

- Kırmızıya dönen illerin başında gelen Muğla’da kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor. Turizmin gözde beldelerinden biri olan Bodrum’da ise cumartesi günü tekrar tüm sahiller, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Yeni normalleşme sürecinde 1 aydır Cumartesi günleri açık olan Bodrum bu hafta cumartesi ve pazar kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Geçen hafta Cumartesi günü açık olan ve Bodrum sahillerine akın eden tüm vatandaşlar bu hafta kısıtlama nedeniyle evlerinde kaldı. Yeri, yabancı turistler ve az sayıda vatandaşın dışarı çıktığı görüldü.
Dünyanın en ünlü sahillerinde biri olan Kumbahçer, Paşatarlası ve Bitez sahilli sessizliğe gömüldü. (EA-İK-
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