MUĞLA - Kanala düşen keçi kurtarıldı

- Boş su kanalına düşen keçiyi sırtına alan itfaiyecinin merdivenleri tırmanması - Kurtarılan keçi - Keçinin sahibine teslim edilmesi Muğla 'da kanala düşen keçi kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde boş su kanalına düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Salim Muşlu'ya aite keçi, Zorlar Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait içinde su bulunmayan kanala düştü.Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan Muşlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kanala inen ekipler keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.Keçi, sahibine teslim edildi.
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