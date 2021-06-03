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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MUĞLA - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin kaza yerine gelmesi - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin araçtan çıkarılmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı.Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, Kaş - Fethiye kara yolu Gölbent mevkisinde, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı.İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

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