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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA - İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

- Olay yeri - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi ve ambulansa taşınması - Kaza yapan motosikletlerden görüntü Muğla 'da iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Süleyman Canavaroğlu'nun (24) kullandığı 48 PP 997 plakalı motosiklet, Çatalararık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Alper Acar (30) idaresindeki 34 EER 956 plakalı motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan sürücüler ve Ümit Çakal (26) ile İlayda Kısacık (22) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

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