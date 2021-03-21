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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
MUĞLA - Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

MUĞLA - Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

- Olay yerindeki ekipler - Devrilen hafriyat kamyonu - Marketten görüntü - Ekiplerin inceleme yapmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Selim İnanç idaresindeki 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz - Fethiye yolunda bir büfenin önüne devrildi.Kazada, İnanç (54) ile kamyondaki Mustafa Çolak (43) yaralandı. Sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.Kazanın ardından kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Hafriyat Kamyonu 

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